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В ОГП назвали кількість загиблих і поранених через війну дітей

Станом на ранок 9 вересня понад 1126 дітей постраждали через війну

Внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинули 383 дитини, понад 743 поранені, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Станом на ранок 9 вересня понад 1126 дітей постраждали через війну.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 206, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26. 6 вересня внаслідок обстрілу окупантами смт Андріївка Балаклійського району Харківської області поранено 2-річного хлопчика», – йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

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