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23 Липень 2019, Київ 09:19
Новини | Події

Бойовики на Донбасі 22 липня дотримувалися умов перемир’я – штаб

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 22 липня також не повідомляють

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Підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж доби 22 липня, а також у перші години 23 липня дотримувалися сталого режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Втрат з української сторони не зафіксовано», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 22 липня також не повідомляють.

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На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

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