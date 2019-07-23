Бойовики на Донбасі 22 липня дотримувалися умов перемир’я – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж доби 22 липня, а також у перші години 23 липня дотримувалися сталого режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Втрат з української сторони не зафіксовано», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 22 липня також не повідомляють.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.