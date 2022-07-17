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Армія РФ із РСЗВ обстріляла деякі населені пункти на лінії зіткнення, виникла пожежа на кількох полях – Запорізька ОВА

За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає

Серія вибухів, яку було чути в Запоріжжі вдень у неділю, – це обстріл із російських РСЗВ деяких населених пунктів на лінії зіткнення, повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

«Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі була чутна серія вибухів. Ворог б'є з реактивних систем залпового вогню по деяких населених пунктах на лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає. Інфраструктура руйнувань не зазнала. В ОВА додали, що виникла пожежа «на кількох полях».

Раніше мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибухи в районі міста, у південній частині міста та гучні вибухи в Якимівці.

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