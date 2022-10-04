За минулу добу через обстріли РФ у Красногорівці одна людина загинула, у Нікополі – 4 постраждалих

У ніч на вівторок російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, в результаті четверо людей зазнали поранень, є пошкодження інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів із російських «Градів» та важкої артилерії. Поранено четверо чоловіків – 28, 48, 50 і 66 років. Двоє з них у лікарні. Понівечено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. У одній із багатоповерхівок зруйновано 4 квартири», – написав Резніченко у телеграмі.

Крім цього, Нікополь «залишився без води пошкоджено мережі насосної станції водоканалу. Понад 7000 сімей – без світла. Половину енергетики вже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають».

Також унаслідок обстрілу було пошкоджено школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, магазини та адмінбудівлі.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах з’ясовуються масштаби руйнувань. У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок ворожого обстрілу спалахнули склади сільгосппідприємства, жертв немає.

Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що «3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Красногорівці. Ще 2 людини отримали поранення».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.