Сумщина під обстрілами військ РФ: упродовж дня постраждали 4 громади, пошкоджено ЛЕП

Російські війська у вівторок обстріляли чотири громади Сумщини, постраждалих немає, проте пошкоджено місцеву лінію електромереж, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, понад 80 прильотів. Есманська громада: з 08:50 артобстріл громади − 8 прильотів. А о 12:50 ворог бив з міномету − 5 прильотів. Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж. Миропільська громада: о 16:45 почався мінометний обстріл − 5 прильотів. Краснопільська громада: з 17:15 до майде 19 години «русня» вела мінометний вогонь − 21 прильот. Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів із ствольної артилерії. На щастя, в усіх випадках без втрат. Наслідки по обстрілам Великописарівської громади уточнюються», – повідомив Живицький у Telegram.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.