Гайдай: на Луганщині війська РФ обстріляли евакуаційний автобус

На Луганщині евакуаційний автобус, який вивозив людей із Попасної, потрапив під російський обстріл, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Один із наших автобусів не доїхав до Рубіжного – почались обстріли. По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля», – написав він у телеграмі, додавши, що керував евакуаційним транспортом вчитель історії однієї зі шкіл Попаснянської громади.

За даними Сергія Гайдая, 70 людей сьогодні вдалося евакуювати з Луганщини.

Про обстріли евакуаційного транспорту з боку військ РФ українська влада повідомляє не вперше.

В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.