Війська РФ вранці обстріляли Нікопольщину – ОВА

Російські війська вранці 22 лютого вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих атак. А вже о шостiй ранку агресор вгатив по Нікопольщині з важкої артилерії. Від обстрілів здригнулася Марганецька громада», – написав він у телеграмі.
За попередніми даними, люди при обстрілах не постраждали, інформація про руйнування уточнюється, додав голова ОВА.
Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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