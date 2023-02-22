Війська РФ вранці обстріляли Нікопольщину – ОВА

Російські війська вранці 22 лютого вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих атак. А вже о шостiй ранку агресор вгатив по Нікопольщині з важкої артилерії. Від обстрілів здригнулася Марганецька громада», – написав він у телеграмі.

За попередніми даними, люди при обстрілах не постраждали, інформація про руйнування уточнюється, додав голова ОВА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.