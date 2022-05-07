Після обстрілу війська РФ залишили свої позиції біля Пологів на Запоріжжі – Генштаб

Після вогневого ураження російські війська залишили свої позиції поблизу Пологів Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



«Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції», – йдеться у зведенні штабу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».