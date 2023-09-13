Начальнику військкомату на Харківщині повідомили про підозру – прокуратура

Офіс генпрокурора заявив, що начальнику одного з регіональних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області повідомлено про підозру.

«За даними слідства, підозрюваний пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон. У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії. За видачу цього документу підозрювний одержав 8 000 доларів США», – заявили в прокуратурі.

Повідомляється, що чоловікові інкримінують сприяння в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та службове підроблення.

27 липня Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації і дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів, починаючи з 18 серпня.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.