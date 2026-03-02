Попри рішення Верховного суду, на військовому кладовищі на Київщині продовжують ховати українських захисників

Поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі відбуваються кілька разів на тиждень. 2 березня там попрощалися з армійцем Окремого загону спеціального призначення «Азов» – Сергієм Ковалем. Про це йдеться у дописі на сторінці НВМК у Facebook. Коваль став 219 військовим, похованим на кладовищі.

Тим часом у Міністерстві ветеранів стверджують: те, що Верховний суд 29 січня визнав незаконною передачу земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині під меморіал, не зобов’язує припиняти роботу кладовища.



Джерело Радіо Свободи у Мінветеранів посилається на 23-тю статтю закону «Про поховання та похоронну справу». Йдеться про знесення могил та зміну цільового призначення території. Навіть після закриття кладовища, держава чи громада не можуть вилучити землю назад, доки там є поховання, наголосив співрозмовник.



Під час засідання Верховної Ради 3 лютого міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що її команда «напрацьовує юридичний механізм реагування» на рішення Верховного суду.



27 лютого Київський еколого-культурний центр звернувся до Офісу генерального прокурора з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Калмикової та керівництва НВМК у зв’язку з невиконанням судових рішень щодо земельної ділянки під кладовище.



Військове кладовище на Київщині офіційно відкрили у серпні 2025 року. Територію для будівництва затвердили у 2023-му, а вже за рік там розпочалися будівельні роботи. Всі етапи супроводжувалися протестами місцевих жителів.