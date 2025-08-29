На Київщині відкрили Національне військове кладовище: люди вийшли на протест

У селі Мархалівка на Київщині 29 серпня під час відкриття Національного військового меморіального кладовища (НВМК) група місцевих жителів вийшла на протест, повідомила організація «Підтримай Мархалівку» (Support Markhalivka).

На Національному військовому меморіальному кладовищі ховатимуть українських військових. Але заплановане будівництво викликало протести місцевих жителів, які вважають, що «близькість майбутнього кладовища до населених пунктів вплине на їхні поверхневі води».

Окрім того, активісти зазначали, що військове кладовище начебто планують облаштувати на місці з високим рівнем ґрунтових вод, тобто нібито «в болоті». В уряді раніше ж запевняли, що проєктна документація на будівництво першої черги НВМК пройшла державну експертизу та отримала «позитивний висновок». Міністерство у справах ветеранів також запевняло, що будівництво не загрожуватиме якості води та повітря в навколишніх населених пунктах.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 29 серпня на кладовищі відбулася перша церемонія поховання, на якій він був присутній особисто разом з іншими чиновниками.

«З гідністю та шаною ми проводжали п’ятьох воїнів, чиї імена ще не відомі, але їхній подвиг назавжди в історії нашої держави, історії нашої незалежності. Вічна пам’ять нашим героям. Вічна слава та вдячність кожному й кожній, хто загинув, обороняючи нашу країну», – йдеться у дописі глави держави у телеграмі.

Кореспондентка «Еспресо» повідомила, що частина жителів Мархалівки поїхала зустріти перших осіб держави з плакатами, щоб висловити мирний протест. Видання також пише про затримання близько десятка мархалівців з посиланням на телеграм-канал «Підтримай Мархалівку».

Українська влада наразі акцію протесту і затримання публічно не коментувала.

Минулого року уряд офіційно визначив розташування Національного військового кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Закон про створення Національного військового меморіального кладовища Верховна Рада ухвалила у травні 2022 року. Відтоді почався пошук ділянки. Родинам загиблих пропонували як мінімум 5 потенційних місць для будівництва кладовища – від середмістя столиці до Київщини.

Рідних влаштовувало погоджене владою будівництво у Биківні, але уряд змінив ділянку. 8 грудня 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 10289, необхідний для будівництва й експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Новим місцем будівництва кладовища стало село Гатне.

Влада України тривалий час не озвучувала втрат у війні, заявляючи, що дані будуть розкриті після її завершення. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.