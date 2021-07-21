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Українські військові провели навчання з застосуванням «Буків» поряд з окупованим Кримом

UKRAINE – Military parade on the Independence Day of Ukraine. Kyiv, August 24, 2018

Поблизу окупованого Росією Криму українські військові провели тренування бойових розрахунків зенітних ракетних комплексів «Бук» із відбиття авіаційного удару умовного противника.

«Зокрема, розрахунки відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей», – розповів командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На завершення тренування особовий склад зенітних ракетних комплексів виконав умовні пуски по повітряним цілям, прикривши таким чином важливі об’єкти цивільної й військової інфраструктури від авіаудару.

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