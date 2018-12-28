У котельні однієї з військових частин вибухнув котел, один солдат – у тяжкому стані

В одній із військових частин, підпорядкованих оперативному командуванню «Південь», вибухнув котел, внаслідок чого поранений 20-річний солдат строкової служби, повідомляє прес-служба командування.

Його з опіками й численними травми шпиталізували. Стан військового оцінюють як тяжкий.

«Про даний випадок командування частини поінформувало батьків строковика… Потерпілий військовослужбовець отримує необхідну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. За даним фактом порушено кримінальне впровадження, проводяться слідчі дії», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пізно ввечері 27 грудня.

У березні цього року на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області вночі внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали. Тоді, за попередніми даними, хтось із військових вилив запальну суміш на буржуйку, щоб зігрітися.