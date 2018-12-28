Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Грудень 2018, Київ 09:31
Новини | Події

У котельні однієї з військових частин вибухнув котел, один солдат – у тяжкому стані

Стан військового оцінюють як тяжкий

В одній із військових частин, підпорядкованих оперативному командуванню «Південь», вибухнув котел, внаслідок чого поранений 20-річний солдат строкової служби, повідомляє прес-служба командування.

Його з опіками й численними травми шпиталізували. Стан військового оцінюють як тяжкий.

«Про даний випадок командування частини поінформувало батьків строковика… Потерпілий військовослужбовець отримує необхідну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. За даним фактом порушено кримінальне впровадження, проводяться слідчі дії», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пізно ввечері 27 грудня.

У березні цього року на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області вночі внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали. Тоді, за попередніми даними, хтось із військових вилив запальну суміш на буржуйку, щоб зігрітися.

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG