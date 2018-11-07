Один військовий поранений на Донбасі – штаб ООС

Внаслідок бойових дій на Донбасі станом на 18:00 7 листопада поранений один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, протягом поточної доби підтримувані Росією бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема один раз – із озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Підтримувані Росією бойовики обстрілювали позиції сил ООС, зокрема, поблизу Павлополя, населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка і Гнутове, заявляють військові.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли не наводять.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.​

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

​Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.