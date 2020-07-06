Військовий поранений на Донбасі через обстріл із міномета – пресцентр ООС

Український військовий поранений 6 липня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«6 липня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню й обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Так, по позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького, російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок розриву однієї з мін зазнав бойового травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил», – йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру ООС, евакуаційною технікою військового доправили до медичного закладу, де йому надали допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця оцінюють як задовільний.

Підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Росії «адекватну відповідь», йдеться в повідомленні.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.