Один український військовий поранений на Донбасі 26 березня – Міноборони

Один український військовий поранений на Донбасі 26 березня, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Від початку цієї доби внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один наш оборонець. Наразі він отримує необхідну допомогу у медичному закладі. Стан здоров’я захисника – задовільний», – сказав Гуцуляк.

Він зазначив, що станом на 12:00 підтримувані Росією бойовики здійснили п'ять обстрілів.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 26 березня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.