Поліція розслідує вбивство військового на Харківщині

Поліція Харківської області повідомляє про відкриття кримінального провадження за статтею «умисне вбивство» через виявлення в Чугуївському районі загиблого військового.

«Тіло померлого з ознаками насильницької смерті виявили 16 березня близько 16:10 поблизу місцевого цвинтаря в селищі Калугино-Башкирівка Харківської області. На місце події виїхала слідчо-оперативна група і керівництво поліції. Під час огляду судово-медичним експертом на тілі померлого виявлені колото-різані рани шиї та рук, синці в області грудної клітини», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

За даними поліції, загиблий – 37-річний уродженець Луганської області, проходив військову службу у місті Чугуїв Харківської області і з 13 березня не з’являвся за місцем несення служби.

92-а окрема механізована бригада Збройних сил України на своїй сторінці в Facebook повідомила, що загиблий належав до цієї бригади, який проходив службу за контрактом.