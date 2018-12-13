Український військовий загинув від кулі снайпера на Донбасі 13 грудня – штаб

Український військовий загинув від кулі снайпера на Донбасі 13 грудня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Загалом станом на 18:00 13 грудня підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» наразі не повідомляють зведені дані про бойові дії.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.