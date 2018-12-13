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13 Грудень 2018, Київ 19:47
Новини | Події

Український військовий загинув від кулі снайпера на Донбасі 13 грудня – штаб

Штаб: підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню

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Український військовий загинув від кулі снайпера на Донбасі 13 грудня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Загалом станом на 18:00 13 грудня підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» наразі не повідомляють зведені дані про бойові дії.
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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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