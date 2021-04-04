Вйоса Османі обрана президенткою Косова

Вйоса Османі, кандидатка від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» (Vetevendosje), обрана президентом Косова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Османі обрали в третьому турі голосування в парламенті. За неї проголосував 71 з-поміж 120 депутатів парламенту.

Опозиційні партії косовських албанців й десять депутатів сербської національності бойкотували голосування. Представники інших нацменшин голосували за Османі, відносно уможливили її обрання своєю присутністю в парламентському залі.

Наразі «Самовизначення» займає всі ключові посади у Косові: спікером парламенту є Ґляук Конюфца, головою уряду лідер партії Альбін Курті. На виборах 14 лютого партія отримала 67 місць у парламенті.