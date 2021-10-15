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Корабель, який зазнав аварії в Чорному морі, прибув до Одеси – ВМС

У ВМС додали, що корабель планують відновити у «короткі терміни» (фото ілюстративне)

Корабель Військово-морських сил Збройних сил України, який під час виконання завдань за призначенням зазнав лиха в акваторії Чорного моря, повернувся до пункт постійної дислокації в Одесі, повідомили у ВМС ввечері 14 жовтня.

«Незважаючи на штормові умови, завдяки умілим й оперативним діям екіпажу наслідки аварійної ситуації вдалось локалізувати та недопустити подальше затоплення відсіків корабля. Фахова підготовка особового складу відіграла головну роль у боротьбі за живучість корабля… Важливим фактором, який також дав змогу втримати корабель на плаву – це нещодавно проведений ремонт, який було реалізовано на ньому вперше за останні 30 років», – йдеться в повідомленні.

У ВМС додали, що корабель планують відновити у «короткі терміни», після чого він продовжить виконувати завдання за призначенням.

Ввечері 13 жовтня у ВМС заявили, що в акваторії Чорного моря під час виконання завдань за призначенням внаслідок погіршення погодних умов було пошкоджене судно національного флоту України. Ніхто не постраждав.

До рятувальних робіт залучили вісім кораблів і катерів і чотири повітряних судна.

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