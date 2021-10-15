Британія надасть Україні ракетне озброєння і військові кораблі – посол

Україна отримає від Великої Британії ракетне озброєння і військові кораблі, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

«Чотири напрями, які посилять спроможність нашого військового флоту, будуть реалізовані і найближчим часом буде оголошено про це... Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два діючих кораблі, тобто їх не треба буде будувати, вони відразу увійдуть до складу Військово-морських сил, буде розпочата робота з будівництва двох військово-морських портів, буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великій Британії», – сказав Пристайко в інтерв’ю телеканалу «Дом».

За його словами, перший військовий корабель для України побудують у Великій Британії, а потім технології передадуть українським верфям.

Посол уточнив, що перші кораблі, які британці передадуть Україні – це два тральники, які допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

Це «сучасні кораблі, які використовують британські ВМС», додав Пристайко.

«І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яка дозволить нам реально підсилити наші спроможності на морі», – сказав посол.

У жовтні минулого року Київ і Лондон підписали угоду, яка зафіксувала стратегічне партнерство обох держав. Крім політичного і економічного співробітництва, важливим досягненням була домовленість про переоснащення українського флоту: для України побудують сучасні ракетні катери. Для фінансування цих робіт уряд Британії надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів.