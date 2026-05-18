Російський дрон варив по судну, яке перебувало біля Одеси – ВМС

Сьогодні вранці війська РФ ударили по суховантажу KSL DEYANG, яке перебувало в Чорному морі неподалік Одеси, повідомила в телеграмі пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.



За повідомленням, російський ударний БПЛА атакував судно, яке ходить під прапором Маршаллових островів, його судновласник – із КНДР. На борту – екіпаж із громадян Китаю.

«Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі», – зауважують у ВМС.

Ні Пекін, ні Москва цього повідомлення не коментували.

Водночас голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що під час нічної атаки зафіксоване влучання російських БпЛА у два цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Маршаллових островів, які перебували в районі очікування та рухалися до портів Одеси. За його даними, внаслідок влучань на обох суднах виниклі невеликі пожежі, які локалізували, постраждалих серед екіпажів немає.

Судна перебувають на ходу та продовжили рух до портів, додав Кіпер.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Китай публічно декларує нейтральну позицію та закликає сторони до переговорів. Незважаючи на це, із боку західних країн регулярно звучать заяви про те, що Пекін підтримує російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, розвідка Естонії заявляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, постачаючи критично важливі західні компоненти. Згідно з її доповіддю, Росія отримує близько 80 відсотків таких компонентів із Китаю.