У ВМС спростували підрив на міні в Чорному морі турецького вантажного корабля

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода LIVE) спростував інформацію про підрив на міні у Чорному морі біля берегів Румунії вантажного корабля під турецьким прапором, унаслідок якого той нібито зазнав незначних пошкоджень.

«Що стосується цього випадку, можемо лише спростувати цю інформацію. Вона не відповідає дійсності. Підриву на міні не було. І станом на зараз відповідно ніяких наслідків цього «інциденту» немає», – сказав Плетенчук.

Водночас він додав, що це не знімає тієї мінної небезпеки, яка досі існує у Чорному морі, «враховуючи те, як росіяни мінували бездумно, і з якою метою».

«Звісно, вони застосовували і дрейфуючі міни, і якірні міни іноді під час штормів можуть дрейфувати і вони перетворюються на дрейфуючі. Звісно, їх викидає течією як на наше південне узбережжя Одещини та Миколаївщини, через що ми маємо їх знешкоджувати, як у прибійній зоні, так і безпосередньо на узбережжі, тим не менше, ВМС, ЗСУ роблять все можливе, щоб максимально гарантувати безпеку цієї акваторії», – сказав Плетенчук.

Про підрив на міні вантажного корабля Kafkametler під турецьким прапором напередодні повідомила агенція Reuters. Корабель нібито підірвався на морській міні за 11 морських миль на північ від румунської Сулини неподалік входу в Сулинський канал. Повідомлялося, що судно ненадовго кинуло якір у протоці Дунаю біля українського терміналу Вилкове, щоб оцінити пошкодження, і вже незабаром продовжило плавання. Керівник консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорук Ісік окремо повідомив Reuters, що судно Kafkametler отримало незначні пошкодження баластної цистерни, але екіпаж не постраждав.