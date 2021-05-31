ВМС повідомили про загибель військового

В одній із військових частин Військово-морських сил Збройних сил України загинув військовослужбовець, повідомляє пресслужба Командування ВМС.

За повідомленням, це сталося 30 травня. Радіо Свобода у ВМС уточнили, що йдеться про військову частину в Одеській області.

«Наразі за фактом загибелі правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події. За вказівкою командувача Військово-Морських Сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка», – йдеться в повідомленні.

Причину загибелі військового й інші подробиці справи у ВМС не вказують, посилаючись на проведення слідчих дій.