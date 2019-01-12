Внаслідок вибуху у Парижі постраждав українець – ЗМІ

Через вибух у пекарні в Парижі травмувався громадянин України, повідомило агентство Укрінформ з посиланням на керівника консульського відділу Посольства України у Франції Миколу Собка.

«Особа проживала у готелі навпроти будинку, де стався вибух, та дістала незначні ушкодження», – сказав дипломат.

Пізніше Громадське з посиланням на керівника Департаменту консульського забезпечення МЗС України Василя Кирилича зазначило, що українець отримав легкі подряпини від уламків скла, йому надали допомогу. Госпіталізації постраждалий не потребував.

У центральному районі Парижа вранці 12 січня стався потужний вибух в одній із пекарень. За повідомленням міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, в результаті вибуху загинули чотири людини: двоє пожежників і двоє цивільних осіб, а десятеро людей перебувають у вкрай важкому стані (один з них – пожежник).

Інцидент стався в пекарні Hubert Boulangerie Pâtisserie, яка розташована на розі Rue de Trévise і Rue Sainte-Cécile в 9-му арондісмані (міському районі) Парижа.

За попередньою версією, причиною вибуху був витік газу.

Очевидці повідомляли, що в багатьох будинках, розташованих поруч, повитілало скло з вікон, а в пекарні почалася пожежа. Були пошкоджені також кілька автомобілів, припаркованих поруч з будівлею.

Жителів прилеглих будинків евакуювали.