Майже 1,5 млн людей в Україні залишилися без доступу до водопровідної води – омбудсмен

Унаслідок російського вторгнення жителі десятків українських міст частково або повністю не мають доступу до питної води, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Через активні бойові дії у населених пунктах на сході України виникла загроза знищення системи водопостачання. На сьогодні по Україні майже 1,5 мільйона людей залишилися без доступу до водопровідної води та понад 4,5 мільйона опинилися під загрозою втрати водопостачання через пошкодження водопроводу та електромереж. Відключення електроенергії призвели до зупинки водяних насосів, а пошкоджені внаслідок обстрілу трубопроводи порушили подачу води», – повідомила Денісова.

За її словами, люди змушені використовувати воду з брудних джерел – річок, озер, навіть калюж, що призводить до зараження небезпечними інфекційними захворюваннями.

«Великі міста Донецької та Луганської областей відрізані від водопостачання. 340 тисячі людей можуть залишитись без води, якщо пересохне водосховище у Горлівці на Донеччині. Дії росії є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція). Відповідно до неї, держава-окупант зобов'язана за допомогою всіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення усіма необхідними ресурсами, зокрема водою», – наголосила українська омбудсмен.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, промислової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що атакує мирних жителів у війні проти України.