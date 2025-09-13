Іспит на отримання водійських прав: у МВС повідомили про зміни у тестових питаннях з теорії

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України (МВС) повідомив про оновлення тестових завдань для складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення.

За даними відомства, з 12 вересня набули чинності зміни, затверджені наказом ГСЦ, які узгоджені з чинними Правилами дорожнього руху. Як зазначають у МВС, новації стосуються питань щодо дорожніх знаків і розмітки, основ безпечного керування та інших положень, врахованих у тестах.

Оновлення відбулося й завдяки зауваженням громадян. Зокрема, у розділі «Дорожні знаки» переглянули завдання №206 та №207, що стосуються попереджувальних знаків. У блоці «Дорожня розмітка» змінено кілька питань відповідно до постанови уряду №364 від 1 квітня 2025 року – серед них №9, №10 та №13, які визначають правила руху смугою з розміткою «А». Також у розділі «Основи безпечного водіння» уточнене питання №87, яке стосується впливу кондиціонера на роботу автомобіля.

Перевірити оновлені питання й варіанти відповідей можна на сайті ГСЦ МВС. Там же працює форма для подання пропозицій щодо вдосконалення тестів. У центрі закликають усіх, хто помітив неточності чи має ідеї для покращення, долучатися до цього процесу.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.