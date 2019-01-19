Під час купань на Водохрещі чергують майже три тисячі рятувальників – ДСНС

Під час купань на Водохрещі чергують майже три тисячі рятувальників, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

На водоймах встановили 967 рятувальних постів і залучили 541 одиницю техніки.

Рятувальники радять занурюватися лише в спеціально облаштованих місцях, де чергують екстрені служби, не допускати скупчення людей біля ополонки, у жодному випадку не пірнати у воду, натомість заходити в ополонку повільно й обережно, перебувати у крижаній воді не більше ніж 10 секунд.

Після купання необхідно розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю чи узвару. Рятувальники наголошують, що купання в крижаній воді в стані алкогольного сп’яніння категорично забороняється.