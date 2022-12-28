Український суд виніс перший вирок за воєнний злочин у Криму – прокуратура АРК

Український суд ухвалив перший вирок за воєнний злочин в окупованому Криму, повідомляє прокурор АР Крим і Севастополя Ігор Поночовний.

Повідомляється, що було заочно засуджено колишніх співробітників СБУ, які у 2014 році перейшли на службу Росії.

«Після окупації півострова ЗС РФ у 2014 році колишні працівники СБУ почали співпрацювати з ворогом і перейшли на службу до так званого управління ФСБ РФ по Республіці Крим та м. Севастополь. На початку 2015 року «співробітники ФСБ» у Сімферополі викрали, а потім ув’язнили українського активіста, учасника Революції Гідності Олександра Костенка. До нього застосовувалися тортури електричним струмом, фізичне насильство й погрози. Такими методами засуджені намагалися здобути визнання у злочині, який активіст не чинив, а саме у заподіянні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу «Беркут» у 2014 році на майдані Незалежності у Києві», – йдеться у повідомленні прокуратури АР Крим та Севастополя.

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Повідомляється, що через кілька місяців російська влада вже розпочала суд над Олександром Костенком.

«Звинувачення проти нього репрезентувала колишня окупаційна «прокурор» Криму Наталія Поклонська. Пізніше за цю справу вона отримала звання «генерала». Отже, суд визнав винними «працівників» незаконно створеного УФСБ у скоєнні воєнного злочину, який полягає у тортурах та незаконному ув’язненні громадянина України та є серйозним порушенням ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року», – йдеться у повідомленні.

Колишніх співробітників СБУ заочно засуджено до 9 та 10 років позбавлення волі. Їхні імена і прізвища не вказані. За інформацією джерел проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії у правоохоронних органах, колишні співробітники СБУ – це Андрій Тишенін і Артур Шамбазов. Їхні коментарі щодо вироку українського суду відсутні.

Раніше повідомлялося, що російського суддю з Криму Віктора Можелянського, який засудив українського активіста Олександра Костенка, також судитимуть за звинуваченням у воєнному злочині.

За версією російського слідства, 18 лютого 2014 року в ході «масових заворушень» у Києві Костенко нібито спричинив тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Активіст, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання нарізний ствол.

Костенко не визнав своєї провини. Наприкінці лютого 2016 року президія підконтрольного Росії Верховного суду Криму розглянула касаційну скаргу захисту Костенка і винесла рішення – «залишити судові акти без зміни, призначити шляхом поглинання суворішого менш суворим покаранням 3 роки 6 місяців позбавлення волі».

Засуджений до тюремного ув’язнення Костенко відбував покарання у колонії загального режиму російського міста Кірово-Чепецьк та був звільнений 3 серпня 2018 року після закінчення терміну ув’язнення.

Кримська правозахисна група повідомляла, що батько Костенка публічно розповідав про тортури, яких зазнав його син, після чого зник безвісти.