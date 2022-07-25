На Волині збили два БПЛА, є жертви – ОВА

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко заявив, що українські військові збили два БПЛА, через падіння уламків є жертви.



«25 липня на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні», – написав він у телеграмі.



Усі обставини встановлюються, додав він.

Волинь протягом тривалого часу не зазнавала атак російських військ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії регіон атакували у березні. Зокрема 27 березня по Волині з боку Білорусі було завдано ракетного удару, ціллю якого була нафтобаза.

На початку липня у Генштабі припускали, що на Волинському та Поліському напрямках може активізуватися розвідка з метою уточнення позицій та характеру діяльності українських військ у прикордонних з Білоруссю районах.