У бюро ВООЗ в Україні розповіли про «більш-менш» безпечну дозу алкоголю

Безпечної дози алкоголю не існує, повідомила спеціаліст із неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Анастасія Думчева в ефірі Радіо Свобода. Водночас є «більш-менш» безпечна доза.

Вона пояснила, що в Україні «стандартною дозою» вважають 10 грамів чистого спирту.

«У перерахунку на алкоголь – це 25 мілілітрів горілки (40-градусного напою), або 100 мілілітрів вина, або невеличкий келих пива – 330 мілілітрів. Є рекомендація, що жінкам не варто за один раз споживати більше, ніж дві стандартні дози, а чоловікам не більш ніж три стандартні дози», – сказала Думчева в ефірі програми «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ).

За її словами, одна стандартна доза переробляється або утилізується організмом повністю в середньому протягом однієї години. Це залежить від фізіологічних особливостей людини.

«Іншими словами – не більше ніж один келих на годину, не більше ніж два келихи за весь вечір і є також обмеження по частоті в тиждень. Це більш-менш безпечне споживання, але повністю безпечне – нульова доза, не споживати взагалі. Досліджень було багато, останнє дослідження говорить дуже чітко, і ми зараз самі на цьому наголошуємо, що безпечної дози алкоголю немає», – зазначила Думчева.

Всесвітня організація охорони здоров’я нагадувала, що вживання алкоголю підвищує ризик виникнення злоякісних пухлин. За даними ВООЗ, вживання алкоголю може викликати щонайменше сім видів раку – рак кишечника (товстої і прямої кишки); рак молочної залози; рак стравоходу; рак гортані; рак печінки; рак ротової порожнини; рак горла.

В організації стверджують, що існує зв’язок між кількістю спожитого алкоголю та ризиком виникнення раку.