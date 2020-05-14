Очікувана тривалість життя в Україні становить 72,5 року – ВООЗ

Станом на 2016 рік очікувана тривалість життя в Україні становила 72,5 року, йдеться в дослідженні Всесвітньої організації охорони здоров’я, яке є в розпорядженні Радіо Свобода.
При цьому очікувана тривалість життя жінок становить 77,1 року, а чоловіків – 67,6 року.
Водночас у всьому світі середня очікувана тривалість життя становить 72 роки.
ВООЗ оцінює очікувану тривалість здорового життя в Україні на рівні 64 років (60,3 року в чоловіків та 67,6 року в жінок).
У своєму звіті Всесвітня організація охорони здоров’я навела ще кілька цифр:
- у 2010-2018 роках кількість лікарів на 10 тисяч населення становила 29,9, а кількість медсестер, медбратів та акушерів – 66,6;
- у 2016 році ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань, раку, діабету та хронічних респіраторних захворювань серед українців у віці від 30 до 70 років становила 24,7%;
- у 2018 році кількість дітей, яким вчасно дали друг дозу щеплення від кору, становила 90%;
- у 2018 році частка дітей у віці до одного року, яким зробили щеплення від дифтерії, правця й коклюша становила 50%;
- у 2017 році смертність від убивств на 100 тисяч населення становила 7,1;
- у 2016 році смертність від суїцидів на 100 тисяч населення становила 22,4;
- у 2016 році смертність на дорогах на 100 тисяч населення становила 13,7;
- у 2018 році споживання алкоголю людьми у віці від 15 років становило в середньому 8,3 літра на рік;
- у 2010-2018 роках кількість дівчат, які народжували у віці 15-19 років, становила 19,1 (на тисячу дівчат цього віку).
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