Очікувана тривалість життя в Україні становить 72,5 року – ВООЗ

Станом на 2016 рік очікувана тривалість життя в Україні становила 72,5 року, йдеться в дослідженні Всесвітньої організації охорони здоров’я, яке є в розпорядженні Радіо Свобода.

При цьому очікувана тривалість життя жінок становить 77,1 року, а чоловіків – 67,6 року.

Водночас у всьому світі середня очікувана тривалість життя становить 72 роки.

ВООЗ оцінює очікувану тривалість здорового життя в Україні на рівні 64 років (60,3 року в чоловіків та 67,6 року в жінок).

У своєму звіті Всесвітня організація охорони здоров’я навела ще кілька цифр: