ВООЗ: люди у всьому світі стали жити довше, але COVID-19 загрожує досягнутому прогресу

Люди у всьому світі стали жити довше, але коронавірусна хвороба COVID-19 загрожує досягнутому прогресу, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я.

«Хороші новини полягають у тому, що люди у всьому світі живуть більш довге та більш здорове життя. Погані – у тому, що темпи прогресу занадто повільні для досягнення цілей стійкого розвитку та скоро будуть скинуті зі шляху через COVID-19», – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, пандемія показала: усі країни негайно мають інвестувати у свої системи охорони здоров’я та первинну медицину, оскільки це найкращий захист проти спалахів на кшталт COVID-19.

Як ідеться в пресрелізі, який є в розпорядженні Радіо Свобода, ВООЗ наголошує, що очікувана тривалість життя та очікувана тривалість здорового життя зросли, але нерівномірно.

Найбільші успіхи зафіксовані в країнах з низьким рівнем доходів, де очікувана тривалість життя зросла на 21%, або 11 років, у період з 2000 до 2016 року. У той же час у країнах з високим рівнем доходів очікувана тривалість життя зросла на 4%, або на три роки.

Згідно зі звітом, станом на 2016 рік, середня очікувана тривалість життя у всьому світі становить 72 роки. При цьому жінки в середньому мають жити 74,2 року, а чоловіки – 69,8.

Серед драйверів прогресу в країнах з низьким рівнем доходів – покращення доступу до сервісів для запобігання та лікування ВІЛ, малярії, туберкульозу, а також низки тропічних хвороб на кшталт дракункульозу. Крім того, був покращений медичний захист матерів та дітей, що призвело до зниження дитячої смертності в період з 2000 до 2018 року.

Водночас у низці країн прогрес зупинився: в останні роки темпи імунізації недостатньо високі, є побоювання регресу в боротьбі з малярією. Крім того, спостерігається скорочення послуг всередині систем охорони здоров’я або поза ними для запобігання або лікування неінфекційних хвороб на кшталт раку, діабету, хвороб серця та легенів.

У 2016 році 71% смертей у всьому світі ставалися через неінфекційні хвороби. Зокрема, 15 мільйонів передчасних смертей (85%) сталися в країнах з низьким та середнім рівнем доходів.

Ще одна загроза: нездатність багатьох людей платити за медичні послуги. За оцінками ВООЗ, у 2020 році приблизно 1 мільярд людей витратить щонайменше 10 відсотків бюджету їхніх домогосподарств на догляд за здоров’ям. Більшість цих людей живуть у країнах з низьким рівнем доходу.

У своєму звіті ВООЗ наголошує, що у 2017 році понад половина світового населення (55%) мала недостатній доступ до санітарних послуг, ще понад чверть (29%) не мали безпечного доступу до питної води. Крім того, два з п’яти домогосподарств у всьому світі (40%) не мали базових умов з милом та водою в себе вдома.