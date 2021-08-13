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Друга людина померла внаслідок вибуху маршрутки в Росії

Зруйнована вибухом маршрутка, Воронеж, Росія, 12 серпня 2021 року

Число жертв вибуху в маршрутному автобусі в російському місті Воронеж зросло до двох, повідомив 13 серпня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Ще троє людей перебувають у тяжкому стані в реанімації, загальне число потерпілих зросло до 19.

Росія: Вибух автобуса у Воронежі, 1 людина загинула, 17 поранені (відео)
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Росія: Вибух автобуса у Воронежі, 1 людина загинула, 17 поранені (відео)

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Вибух у міському автобусі марки ПАЗ у російському місті Воронеж стався увечері 12 серпня, після 21:00.

На місці події працювали співробітники ФСБ і експерти-криміналісти. Уламки автобуса досліджували на предмет вибухових речовин, які могли залишитися. За попередніми повідомленнями слідства, причина вибуху може бути пов’язана з газовим обладнанням у транспортному засобі.

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