Друга людина померла внаслідок вибуху маршрутки в Росії

Число жертв вибуху в маршрутному автобусі в російському місті Воронеж зросло до двох, повідомив 13 серпня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Ще троє людей перебувають у тяжкому стані в реанімації, загальне число потерпілих зросло до 19.

Вибух у міському автобусі марки ПАЗ у російському місті Воронеж стався увечері 12 серпня, після 21:00.

На місці події працювали співробітники ФСБ і експерти-криміналісти. Уламки автобуса досліджували на предмет вибухових речовин, які могли залишитися. За попередніми повідомленнями слідства, причина вибуху може бути пов’язана з газовим обладнанням у транспортному засобі.