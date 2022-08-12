Зеленський пропонує продовжити воєнний стан ще на 90 діб

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт про продовження терміну дії воєнного стану в Україні.

Відповідно до законопроєкту № 7664, воєнний стан пропонується продовжити ще на 90 діб.



Крім того, Зеленський подав до Ради законопроєкт про продовження терміну проведення загальної мобілізації. Її терміни також пропонується продовжити на 90 діб.

В Україні від 24 лютого введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. Тоді ж було оголошено загальну мобілізацію.

У травні Верховна Рада подовжила дію воєнного стану до 23 серпня.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».