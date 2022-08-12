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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан ще на 90 діб

Крім того, президент України пропонує продовжити терміни загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт про продовження терміну дії воєнного стану в Україні.

Відповідно до законопроєкту № 7664, воєнний стан пропонується продовжити ще на 90 діб.

Крім того, Зеленський подав до Ради законопроєкт про продовження терміну проведення загальної мобілізації. Її терміни також пропонується продовжити на 90 діб.

В Україні від 24 лютого введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. Тоді ж було оголошено загальну мобілізацію.

У травні Верховна Рада подовжила дію воєнного стану до 23 серпня.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».

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