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18 червня 2020, Київ 11:33
Новини | Політика

Верховна Рада розгляне програму дій уряду та законопроєкт про референдум

Парламентарі зберуться на засідання традиційно о 10:00

Верховна Рада України на засіданні у четвер, серед іншого, планує розглянути доопрацьовану програму дій уряду, а також законопроєкт про всеукраїнський референдум, йдеться у порядку денному парламенту.

Крім того, депутати мають розглянути зміни до закону про державний бюджет на поточний рік, законопроєкт про державне регулювання діяльності щодо організації азартних ігор, зміни до законодавства щодо перебігу карантину тощо.

Останніми днями поліція посилює охорону в урядовому кварталі у Києві через проведення там акцій, після яких напередодні, зокрема, були затримані кілька осіб.

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