Парламент голосує за новий Виборчий кодекс (трансляція)

Верховна Рада України у четвер розпочала голосувати за новий Виборчий кодекс. Голова парламенту Андрій Парубій закликає народних депутатів повернутися до правок, які необхідно врахувати в тексті кодексу у другому читанні. Вже відбулося кілька голосувань, але всі – без підтримки.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію із зали парламенту.

Раніше сьогодні Верховна Рада завершила розгляд поправок до другого читання проекту Виборчого кодексу, над якими працювала понад місяць. Жодну з 4568 правок народні депутати не підтримали.

Згідно з планом роботи над документом, озвученим головою парламенту Андрієм Парубієм на пленарному засіданні, народні депутати мають проголосувати за повернення до низки поправок, а потім за документ у другому читанні та в цілому.

За словами Парубія, голосування планується з урахуванням відхилених під час обговорення близько 100 поправок, які знову запропонував профільний комітет для загального голосування. Кодекс, як йдеться в одній із поправок, має набрати чинності з 1 грудня 2023 року.

Проект Виборчого кодексу України №3112-1 Верховна Рада розглянула у першому читанні в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент розпочав його розгляд в другому читанні й, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроекту.

За словами одного з авторів документа Олександра Черненка, проект Виборчого кодексу поєднав у собі п’ять виборчих законодавств: про вибори президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців. Автори проекту наголошували, що головною новацією документа є відкриті виборчі списки.