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12 грудня 2019, Київ 09:46
Новини | Політика

Рада збирається на позачергове засідання, серед питань – «особливий статус Донбасу»

Йтиметься про продовження терміну дії відповідного закону на один рік

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Верховна Рада України 12 грудня збереться на позачергове засідання, щоб розглянути, серед іншого, внесення змін до закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» щодо продовження терміну його дії на один рік.

10 грудня голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєстрували законопроєкт, який пропонує зміни до статті 1 відповідного закону. Ця стаття визначає дію закону до 31 грудня 2019 року.

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Перед цим в столиці Франції Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». Вони «висловили зацікавленість» у досягненні домовленостей «щодо всіх правових аспектів» закону про «особливий статус Донбасу» з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон може бути продовжений ще на рік.

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