«Слуга народу» вважає, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити 12 грудня

Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити 12 грудня, повідомив заступник голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Законопроєкт складається з однієї фрази – заміну першої статті, дату 2019-й на 2020-й. Тобто йдеться винятково про зміну до першої статті закону про особливості місцевого самоврядування», – сказав Корнієнко.

10 грудня голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєстрували законопроєкт, який пропонує зміни до статті 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Ця стаття визначає дію закону до 31 грудня 2019 року.

Перед цим в столиці Франції Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». Вони «висловили зацікавленість» у досягненні домовленостей «щодо всіх правових аспектів» закону про особливий статус Донбасу з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон може бути продовжений ще на рік.