Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 грудня 2019, Київ 18:36
Новини | Політика

«Слуга народу» вважає, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити 12 грудня

Корнієнко пропонує продовжити закон про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року

Дивитись коментарі

Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити 12 грудня, повідомив заступник голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Законопроєкт складається з однієї фрази – заміну першої статті, дату 2019-й на 2020-й. Тобто йдеться винятково про зміну до першої статті закону про особливості місцевого самоврядування», – сказав Корнієнко.

10 грудня голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєстрували законопроєкт, який пропонує зміни до статті 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Ця стаття визначає дію закону до 31 грудня 2019 року.

Перед цим в столиці Франції Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». Вони «висловили зацікавленість» у досягненні домовленостей «щодо всіх правових аспектів» закону про особливий статус Донбасу з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон може бути продовжений ще на рік.

Під час акції «Нічна варта на Банковій» біля Офісу президента з вимогою не поступатися національними інтересами України на «нормандській зустрічі» в Парижі. Київ, 8 грудня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Дипломатія щирості. Підсумки «нормандського саміту» свідчать про перемогу України

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG