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10 грудня 2019, Київ 21:15
Новини | Політика

Керівники «Слуги народу» пропонують зміни до закону про особливий статус Донбасу

Ймовірно, представники «Слуги народу» пропонують продовжити закон про особливий статус Донбасу ще на рік

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Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєстрували законопроєкт, який пропонує зміни до статті 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Ця стаття визначає дію закону до 31 грудня 2019 року. Втім, текст законопроєкту наразі не оприлюднений.

Під час акції «Нічна варта на Банковій» біля Офісу президента з вимогою не поступатися національними інтересами України на «нормандській зустрічі» в Парижі. Київ, 8 грудня 2019 року
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9 грудня в столиці Франції Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». Вони «висловили зацікавленість» у досягненні домовленостей «щодо всіх правових аспектів» закону про особливий статус Донбасу з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон може бути продовжений ще на рік.

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