Всесвітні ігри серед військових у Китаї: Україна – на 10-му місці в загальному заліку

Збірна Збройних сил України посіла 10 місце в загальнокомандному заліку на 7-ї Всесвітніх іграх серед військових у Китаї – такі результати змагань оприлюднила організація Міжнародна рада військового спорту, яка організовує змагання.

Україну представляли 87 спортсменів у 12 видах спорту, повідомляє Міністерство оборони.

«Загалом на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games), українські спортсмени здобули 33 медалі різного ґатунку — 5 золотих, 13 срібних і 15 бронзових», – йдеться в повідомленні.

Зокрема золоті медалі здобули:

Наталія Прищепа (легка атлетика, біг на 800 метрів)

Ігор Рейзлін (фехтування, шпага, особисте змагання)

Павло Коростильов (стрільба, великокаліберний пістолет на 25 метрів, особисте змагання)

Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна (гвинтівка на 50 метрів лежачи, командне змагання)

Сергій Фролов (плавання, дистанція 1500 метрів, вільний стиль)

Срібні та бронзові медалі українські спортсмени здобули з легкої атлетики, плавання, фехтування, стрільби, вільної боротьби, дзюдо, військового п’ятиборства та стрибків у воду.

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Перше місце в загальнокомандному заліку посів Китай – загалом у китайської збірної 239 медалей, з них 133 золоті.

Міністерство оборони анонсує, що збірна ЗСУ повернеться до України 29 жовтня.

Всесвітні ігри військовослужбовців – це мультиспортивні змагання для військових, які організовує Міжнародна рада військового спорту. Сьомі змагання у китайському Ухані почалися 18 жовтня, завершилися – 27-го.