Всесвітні ігри серед військових у Китаї: Україна – на 10-му місці в загальному заліку

Збірна Збройних сил України посіла 10 місце в загальнокомандному заліку на 7-ї Всесвітніх іграх серед військових у Китаї – такі результати змагань оприлюднила організація Міжнародна рада військового спорту, яка організовує змагання.
Україну представляли 87 спортсменів у 12 видах спорту, повідомляє Міністерство оборони.
«Загалом на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games), українські спортсмени здобули 33 медалі різного ґатунку — 5 золотих, 13 срібних і 15 бронзових», – йдеться в повідомленні.
Зокрема золоті медалі здобули:
- Наталія Прищепа (легка атлетика, біг на 800 метрів)
- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага, особисте змагання)
- Павло Коростильов (стрільба, великокаліберний пістолет на 25 метрів, особисте змагання)
- Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна (гвинтівка на 50 метрів лежачи, командне змагання)
- Сергій Фролов (плавання, дистанція 1500 метрів, вільний стиль)
Срібні та бронзові медалі українські спортсмени здобули з легкої атлетики, плавання, фехтування, стрільби, вільної боротьби, дзюдо, військового п’ятиборства та стрибків у воду.
Читайте також: Сенсаційний баскетбол, непереможна каноїстка та путівка до Континентального кубка: 14 cпортивних новин, які ви могли пропустити
Перше місце в загальнокомандному заліку посів Китай – загалом у китайської збірної 239 медалей, з них 133 золоті.
Міністерство оборони анонсує, що збірна ЗСУ повернеться до України 29 жовтня.
Всесвітні ігри військовослужбовців – це мультиспортивні змагання для військових, які організовує Міжнародна рада військового спорту. Сьомі змагання у китайському Ухані почалися 18 жовтня, завершилися – 27-го.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ