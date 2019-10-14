Всесвітні Пляжні ігри: перша нагорода України та перемоги баскетболістів

Українці вибороли першу нагороду на І Всесвітніх Пляжних іграх, які тривають у місті Доха (Катар). Аліна Бережна у фіналі з пляжної боротьби у ваговій категорії до 70 кг поступилася колумбійській спортсменці Татьяні Рентеріа з рахунком 3:2. Українка стала срібною призеркою Всесвітніх Пляжних ігор і здобула історичну дебютну для України нагороду.

В акватлоні (біг 2,5 кілометри, плавальна дистанція 750 метрів та біг 2,5 кілометри) українці потрапили до першої десятки спортсменів. Маргарита Крилова подолала дистанцію за 30 хвилин 34 секунди та стала п'ятою. Сергій Курочкін завершив змагання восьмим, його результат – 27 хвилин та 20 секунд. На 5 секунді більше витратив інший українець Віталій Воронцов та посів десяте місце.

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З перемог стартували українські баскетболісти 3х3. Чоловіча збірна, у складі якої Григорій Алтухов, Ілля Кабацюра, Ігор Стародуб та Всеволод Чесак, у груповому раунді подолали збірну Намібії (20:14) та команду Іорданії (17:15). Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася команді Малі (15:17), проте не залишила шансів аргентинській збірній (21:15).

Уже завтра українські баскетболісти проведуть останні матчі у груповому раунді: чоловіча команда зіграє проти збірної Монголії, а жіноча перевірить власні сили у зустрічі проти французької збірної.

З 12 по 16 жовтня у Катарі тривають І Всесвітні пляжні ігри. Україну представляють 33 спортсмени у семи видах спорту: плаванні, баскетболі 3х3, пляжному футболі, спортивному скелелазінні, акватлоні, воднолижному спорті (стрибки на водних лижах та вейкбординг) та пляжній боротьбі.