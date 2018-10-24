Кількість вступників із Криму й окупованих частин Донбасу зросла 2018 року

У 2018 році з анексованого Криму й окупованих частин Луганської й Донецької областей в українські вищі навчальні заклади вступили 1749 дітей, повідомила 24 жовтня Світлана Кретович, в.о. директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Діти вступали до українських навчальних закладів через освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна».

Освітні центри працювали в різних областях України з 4 червня до 28 вересня 2018 року.

Найбільше через освітній центр «Крим-Україна» абітурієнти вступали до Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського (працює зараз у Києві), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана і Львівської політехніки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

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Через центр «Донбас-Україна» вступали до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і таврійського національного університету імені Володимира Вернадського.

Попитом користувалися правничі спеціальності, але зросла кількість вступників на технічні спеціальності.

У 2017 році через освітні центри студентами українських вишів стали 1550 дітей з окупованих територій.