МОН: прізвища вступників із Криму й Донбасу шифруватимуть у наказах про зарахування

Прізвища вступників із анексованого Росією Криму та окупованих сепаратистами районів Донбасу шифруватимуть у наказах про зарахування до закладів вищої освіти, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

У відомстві пояснили, що рішення ухвалили з метою безпеки абітурієнтів.

У фонді «Відкрита політика» пояснили Радіо Свобода, що прізвища вступників шифрували і у 2017 році.

6 травня Міністерство освіти і науки України оприлюднило покрокові інструкції абітурієнтів з Криму та Донбасу. Вступники з цих територій можуть вступити до вишів за спрощеною процедурою через освітні центри.

За даними Мінсоцполітики, станом на 2 квітня в Україні зареєстровані 1 492 590 переселенців з Донбасу і Криму.