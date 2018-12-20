Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Грудень 2018, Київ 19:28
Новини | Події

У Херсонській області затримали втікача з колонії – поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «втеча з місць позбавлення волі або з-під варти»

Дивитись коментарі

У Херсонській області затримали втікача з колонії, повідомила прес-служба поліції регіону.

«Завдяки спільним діям правоохоронців Херсонської та Миколаївської області втікача затримали в одному із селищ Білозерського району. Засуджений намагався втекти до іншої області», – заявили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 393 Кримінального кодексу України («втеча з місць позбавлення волі або з-під варти»).

Зранку 20 грудня поліція повідомила, що ув’язнений втік вночі із Північної виправної колонії №90.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG