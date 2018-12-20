Поліція Херсонщини розшукує втікача з колонії

У Херсонській області триває розшук засудженого, який втік із Північної виправної колонії №90, повідомляє місцева поліція.

Згідно з заявою, ув’язнений на ім’я Віктор Чекан втік із колонії вночі проти 20 грудня.

«Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, чорні густі брови, вуха відтопирені, темне волосся, має залисини, очі карі. Особливі прикмети: шрами на долоні правої руки довжиною біля 3 см та правій брові довжиною 2 см», – повідомляють правоохоронці.

Громадян, які мають інформацію про місцеперебування втікача, закликають звертатися до поліції.