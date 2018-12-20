Поліція посилить охорону церков на час свят

З 19 грудня поліція починає підготовку до забезпечення правопорядку під час новорічних та різдвяних свят. Про це повідомив 19 грудня заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Зокрема ідеться про охорону храмів, зазначив він.

«Зараз вже розпочинаються святкові дні, тому особлива увага поліції повинна бути зосереджена на місцях святкування та відпочинку громадян. Наше головне завдання – це дотримання правопорядку без виключення», – заявив заступник голови Нацполіції.

За його словами, необхідно забезпечити, щоб поліція перебувала поблизу храмів, церков та місць, де проходять релігійні заходи.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу.