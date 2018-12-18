Троє поліцейських постраждали під час погоні за автомобілем на Рівненщині – поліція

Троє поліцейських постраждали, дві службові машини пошкоджені під час погоні за автомобілем на Рівненщині ввечері 17 грудня, повідомила прес-служба поліції регіону.

Близько 22 години екіпаж правоохоронців помітив у Рівному автомобіль «Mercedes-Benz ML 430», який їхав без світла зовнішніх фар. Водій проігнорував вимогу поліцейських зупинитися та почав утікати й виїхав на автодорогу «Київ-Чоп» у напрямку столиці.

«Неподалік села Горбаків Гощанського району поліцейські службовим автомобілем заблокували рух утікачеві, утім той здійснив маневр розвороту та поїхав у сторону Рівного зустрічною смугою, наражаючи на небезпеку усіх учасників дорожнього руху», – зазначили правоохоронці.

У відповідь поліція поблизу Рівного створила штучний затор. Водій автомобіля «Mercedes-Benz» об’їхав стоячий транспорт та зіштовхнувся зі службовим автомобілем «Mitsubushi Outlander». Після цього він продовжив втечу.

Згідно з повідомленням, близько 23 години на вулиці Басівкутська під час переслідування екіпаж патрульних почав здійснювати обгін авто.

«У цей час водій «Mercedes-Benz ML 430» скерував свій транспортний засіб на службовий «Mitsubushi Outlander», намагаючись скинути його з дороги. Унаслідок зіткнення обидва авто здійснили наїзд на придорожнє огородження. Після зупинки троє поліцейських вийшли з автомобіля і намагалися наблизитися до автомобіля «Mercedes-Benz», водій якого почав рух заднім ходом на поліцейських. Поліцейські змушені були здійснити кілька пострілів по його колесах. Внаслідок застосування зброї ніхто не постраждав», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, за кермом позашляховика перебував 42-річний житель селища Понінка Хмельницької області, а в салоні машини – 38-річна дружина водія та малолітня донька. Чоловік не пояснив, чому чинив опір.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили пневматичні пістолет та гвинтівку.

Водія затримали, йому можуть оголосити підозру за статтею 342 Кримінального кодексу (опір працівникові правоохоронного органу) та обрати запобіжний захід.