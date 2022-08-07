На півдні українські воїни за добу знищили склад боєприпасів і 5 російських ЗРК

На півдні України за минулу добу українські військові знищили склад боєприпасів та російські зенітно-ракетні комплекси, повідомляє оперативне командування «Південь».

Згідно з повідомленням, штурмовою авіацією угруповання із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом дня було завдано дев’ять ударів по трьох опорних пунктах військ РФ, по чотирьох скупченнях озброєння та техніки, по одному складу боєприпасів та радіолокаційній станції.

Крім того, як зазначається, українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони військ РФ.

«Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир-С1», 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньованої та автомобільної техніки. Знищено ще один польовий склад боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Остаточні втрати військ РФ дорозвідуються, додали в оперативному командуванні.

Втрати за добу у живій силі та техніці за добу раніше озвучив Генштаб ЗСУ.

Москва про свої втрати у війні проти України фактично не повідомляє. Перевірити незалежно дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.