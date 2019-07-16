СБУ наразі не фіксувала фактів втручання Росії у виборчий процес

Служба безпеки України наразі не фіксувала фактів втручання Росії у виборчий процес перед достроковими парламентськими виборами в Україні, заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

«Станом на зараз – ні», – сказав Баканов.

Він розповів, що українські профільні служби та відомства завчасно готувалися і відпрацьовували на навчаннях шляхи протидії можливому кібервтручанню у роботу серверів Центральної виборчої комісії під час парламентських виборів.

Дострокові вибори народних депутатів заплановані на 21 липня.