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16 Липень 2019, Київ 22:00
Новини | Міжнародні

СБУ наразі не фіксувала фактів втручання Росії у виборчий процес

Баканов заявив, що українські профільні служби готувалися до можливого втручання Росії у вибори президента

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Служба безпеки України наразі не фіксувала фактів втручання Росії у виборчий процес перед достроковими парламентськими виборами в Україні, заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

«Станом на зараз – ні», – сказав Баканов.

Він розповів, що українські профільні служби та відомства завчасно готувалися і відпрацьовували на навчаннях шляхи протидії можливому кібервтручанню у роботу серверів Центральної виборчої комісії під час парламентських виборів.

Дострокові вибори народних депутатів заплановані на 21 липня.

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